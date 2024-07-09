Gece yatmadan için karaciğeriniz temizlensin! Sebebi sağlıksız karaciğer olabilir! Her seyden önce bunu yapın

Karaciğer temizliği sabah saat 1 ve 3 arasında meydana gelir. Eğer bu saatlerde derin uykuda değilseniz, karaciğerinize iyilik yapmıyorsunuz demektir. Ayrıca zamanında yatmış olsanız bile, eğer akşam yemeğinde fazla yağlı bir şey tükettiyseniz, karaciğerinizi zorlu bir gece bekliyor demektir. Tek yapmanız gereken karaciğerinize fazla yüklenmemeyi öğrenmek. Gerisini kendisi halledecektir.

Yatmadan önce bunu yapın!

Nane çayı

Metabolizmanız ve sindiriminiz için harika etkileri vardır. 2 yemek kaşığı kuru nane yaprağı ve bir su bardağı sıcak suda 10 dakika boyunca demleyin ve ardından afiyetle tüketin. Gün aşırı olarak bir hafta boyunca gece yatmadan tekrarlarsanız, sadece karaciğerinizi temizlemekle kalmayacak, aynı zamanda da kilo vermeye başlayacaksınız.

1 hafta boyunca her gece yatmadan bir su bardağı sıcak suya bir limonu sıkın, için ve yatın. İdrar söktürücü etkisi sayesinde karaciğerinizi ilk günkü gibi tertemiz yapacaktır.

Papatya çayı

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Papatya çayı; uykuya kolayca dalmak, vücudunuzu toksinlerden temizlemek ve karaciğer faaliyetlerini iyileştirmek için birebirdir. 1 yemek kaşığı kuru papatya çiçeği ve bir su bardağı sıcak suda 10 dakika kadar demleyerek yatmadan önce için ve karaciğeriniz tertemiz olsun.

Limon ve zencefil çayı

Birlikte kullanıldıklarında bağışıklık sisteminizi güçlendirir, vücut sağlığınızı iyileştirir ve metabolizmanızı hızlandırır. 1 hafta boyunca gün aşırı olarak gece yatmadan önce; yarım limon, birkaç dilim zencefil ve bir su bardağı sıcak suyu karıştırın, 10 dakika demlenmesine izin verin ve için. Sonuçlarına inanamayacaksınız.

Yulaf

Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi, lif zengini bu yiyeceğin karaciğere iyi geldiğini biliyor muydunuz? Hem kilo vermek isteyenler, hem de vücudunu temiz tutmak isteyenler rahatlıkla yulaf kullanabilir. 1 su bardağı yulafı tencereye boşaltın ve üzerine 6 bardak su ve bir çay kaşığı tarçın ekleyin. İyice kaynadıktan sonra yumuşayan yulafları iyice süzün. Ardından ister süt, ister yoğurt ve meyve karışımına katarak afiyetle tüketin.