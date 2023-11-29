Gece uyumadan evvel yatağa çorapla giren herkesi yakından ilgilendiriyor. Bu hata çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyormuş. Yatağa çorapla girmeden önce bir kez daha düşünün...

Bilhassa soğuk kış günlerinde pek çok kişi üşümemek adına yatağa çorapla girmektedir. Uykunun çok daha kaliteli ve derin şekilde olması adına yapılan bu süreç esasında çoğu hastalığın temelini oluşturuyor.

Gece uyumadan evvel yatağa çorapla girmek ayakların sımsıcak olmasını sağlasa da yapılan araştırmalar sonucunda oldukça sağlıksız bir durum olduğu ortaya çıktı. Gün içinde giyilen çorapların yatağa taşınması sağlığa ciddi olumsuzlukların oluşmasını başlatırken, yatağa neden çorapla girilmemesi gerektiğine ilişkin detayları şu şekilde sıralayalım...

Yatağa neden çorapla girilmemeli?

Çoraplar günlük yaşantının olmazsa olmaz kıyafetlerinden bir tanesi olurken; ayakkabı giyerken, spor yaparken ya da evde gezinirken kısacası hayatın her alanında bizimle olan parçalardandır. Çoraplar direkt olarak yer ile temas etmesi dolayısıyla üzerinde milyonlarca bakteriyi taşırlar.

Uzmanlar yapmış olduğu araştırmalara sonucunda gün içerisinde giyilen çoraplarda çeşitli zararlı mikroorganizmalara rastalandığını dile getirirken gün içerisinde giyilen çorapların asla ve asla yatağa taşınmaması gerektiğine ilişkin uyardı.

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Mikroorganizmalar nemli ortamlarda hızla büyüyen ve gelişen canlılar olurken, yataklar bu zararlı mikroorganizmalar için son derece elverişli bölgeler olarak seçildi. Bu bakteriler ise kişide çeşitli hastalıkların başlamasına neden olduğuna işaret edilirken çorapların sık sık değiştirilmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Buna bağlı olarak şayet çorapsız asla uyuyamam diyenlere ise uzmanlar her gün yeni temiz çorap ile yatağa girmenin, temiz çarşaf ve pijama ile geceye hazırlık yapmamın çok daha sağlıklı bir seçim olacağına dikkat çekti. Gece yatağa çorapla girenler yandı!

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