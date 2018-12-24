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Gece yarısı geldiler... 8 bin asker sınırda

Fırat’ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıklarını sürüyor. Gece saatlerinde 8 binden fazla Mehmetçik ve ÖSO askeri, PKK işgali altındaki ilçeye sevk edildi. PKK’lılar Münbiç Hapishanesi’nde alıkoydukları sivillerin bir kısmını Ayn İsa’ya götürdü.

24 Aralık 2018 Pazartesi 07:08
Gece yarısı geldiler... 8 bin asker sınırda

Münbiç cephesinde büyük hareketlilik yaşanıyor. Sacir bölgesine cumartesi akşam saatlerinde başlayan sevkiyat kapsamında 8 binden fazla Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerleri, hududun sıfır noktasına intikal etti.

Akşamın ilk saatlerinde başlayan sevkiyat pazar günü sabahın ilk ışıklarına dek sürdü. Çeşitli birliklerden gönderilen 200 araçlık konvoy Karkamış’tan Cerablus’a, Kilis’ten Azez’e aynı saatlerde geçti. TSK’ya ek olarak 60 araçlık ÖSO konvoyu da sınır hattına gönderildi. ÖSO’ya bağlı 1. Kolordu harekâta hazır durumda bölgede konuşlandırılırken Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve İdlib operasyonlarına katılan 2 binden fazla özel kuvvet askeri de Münbiç kırsalına geçiş yaptı. Sevkiyat esnasında ve sonraki saatlerde bölge genelinde Türk savaş uçakları, İHA ve SİHA’lar hava kalkanı oluşturdu.

Birlikler harekâta hazır

Gece yapılan büyük sevkiyat kapsamında Fırat Kalkanı bölgesinin Münbiç’e bakan sınır kesimlerine gönderilen askerler Sacir, Kırata, Avn Dadad, Bulduk gibi noktalara yerleştirildi. Birliklerden tüm mobil telefonlar başta olmak üzere elektronik cihazlar toplandı. Harekât için hazırlıkların tamamlandığını belirten ÖSO komutanları, güney ve kuzeyden başlayarak terör işgalindeki Münbiç’i yeniden özgürlüğüne kavuşturmak için sabırsızlandıklarını söylüyor.

Münbiç’e ortalama 12 kilometre mesafedeki alanlara yerleşen birliklerin ilk hedefleri arasında, PKK’nın güneyden Esed rejimiyle bağlantısının kesilmesi ve Halep-Tel Rıfat irtibatının koparılması geliyor. Nitekim büyük panik içindeki teröristlerden taciz atışları da dün Tel Rıfat yönünden geldi. Kasaba kırsalında bir de havaalanının bulunduğu Minnığ bölgesinden muhaliflere 2 füze fırlatan PKK, Kelcibrin köyünde baba Mecid Ahmed Safva ve oğlu Beşir Safva’nın ölümüne sebep oldu.

Kaynak: Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 07:08
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