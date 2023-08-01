  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Son dakika... İstanbul Valiliği'nden mayınların bulunduğu Şile plajına ilişkin açıklama

Dünyadan tam 4 kat büyük! Yeni bir dünya keşfedildi

Yönetim kurulu üyesi resmen açıkladı! Tarım Kredi'de yılsonu bombası

İşte CHP tıyneti! Can Ataklı'dan AK Partili seçmene ağır hakaret

Azerbaycan’dan İsveç’e kadar! Hakan Fidan'dan peş peşe mesajlar

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor: SGK açıkladı! Çift maaş alabilirsiniz

AK Parti'de 3 aşamalı yerel seçim planı! Erdoğan ve Bahçeli seçim ittifakını konuştu

Kılıçdaroğlular, Babacanlar utansın… Birilerinin söyleyemediğini Yunan söyledi

Zulümle abad olanın ahiri berbad olur! İsrail’de iç savaş korkusu: Yüz binler sokaklarda

Maskeler böyle indirildi! Devlete yok, Şahan’a ve Tarkan’a var
Ekonomi Gece yarısı akaryakıta zam! Motorinin litre fiyatı 36 lirayı aştı
Ekonomi

Gece yarısı akaryakıta zam! Motorinin litre fiyatı 36 lirayı aştı

Yeniakit Publisher
2023-08-01 01:09:00 -
Gece yarısı akaryakıta zam! Motorinin litre fiyatı 36 lirayı aştı

Son haftalarda akaryakıt fiyatlarına gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Motorine bu gece itibarıyla geçerli olmak üzere 1 lira 7 kuruş zam yapıldı.

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. KDV artışı, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorinin litresi bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş kuruş arttı.

İstanbul'da 36 lira 42 kuruştan satılacak

Zam birlikte motorinin litresi İstanbul'da 36 lira 42 kuruş, Ankara'da 36 lira 9 kuruş, İzmir'de ise 37 lira 7 kuruş oldu.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23