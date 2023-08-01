Gece yarısı akaryakıta zam! Motorinin litre fiyatı 36 lirayı aştı

Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. KDV artışı, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorinin litresi bu gece yarısından itibaren 1 lira 7 kuruş kuruş arttı.

İstanbul'da 36 lira 42 kuruştan satılacak

Zam birlikte motorinin litresi İstanbul'da 36 lira 42 kuruş, Ankara'da 36 lira 9 kuruş, İzmir'de ise 37 lira 7 kuruş oldu.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.