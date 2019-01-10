Gece uyurken su dökme ihtiyacının gelmesi bir hastalık belirtisi olarak bilinir. Doğrudur da.. Ancak gün boyu ayaktayken ayaklar şişer. Sebebi elbette yer çekimidir. Su vücudun alt kesimlerinde tutulur. Halbuki uyurken yatay konumdayken vücuttaki su böbrekler seviyesine gelir ve böbreklerde su atımı hem artar hem de kolaylaşır.

Bu sebeple gece yatarken içilen ılık su çok faydalıdır. Bu az tuzlu ayran şeklinde olursa, gayet güzel uyumanızı da sağlar. Ayrıca kalp krizini önler.

Gelelim hastalık belirtisi yönüne

Böbrek yetmezliğinin ülkemizdeki en önemli sağlık sorunlarından birisi.. Böbrek hastalığı her insanda ve her yaş döneminde oluşabilir. Genelde hastalığın gelişmesi aşamalı olmaktadır. Bundan dolayı çoğu hastada teşhis konulduğu ve tedaviye ihtiyaç duyulduğu ana kadar hastalığından habersizdir.

Böbreğin başlıca işlevleri vücut su, tuz, kalsiyum dengesinin sağlanması, idrar aracılığı ile zararlı maddelerin ve ilaçların vücuttan atılması ve hormon, şeker metabolizmasına olan katkılarıdır.

Böbrek yetmezliğinde böbreğin bu işlevlerinde bozulma olur.

Böbrek yetmezliği ani (akut) veya sinsi (kronik) seyirli olmak üzere iki şekilde gelişebilir. Akut böbrek yetmezliği ağır kanama, kusma, ishal, yanık sonucu kan basıncında düşme, gebelik zehirlenmesi, kalp yetmezliği, ilaçlar, böbrek hastalıkları ve travmalara bağlı kas zedelenmeleri sonucu gelişir.

Kronik böbrek yetmezliğinin sebepleri ise, nefrit, diabetes mellitus, hipertansiyon, böbrek kistleri, taş, tümör, tıkanma gibi idrar yolu hastalıklar..

Kronik böbrek yetmezliği çok yavaş ve sinsi ilerleyen bir hastalık olduğu için belirtiler çok sessiz ve silik olabiliyor.

Uzun süredir devam eden halsizlik, iştahsızlık, çabuk yorulma non-spesifik belirtilerdir. Gece idrara kalkma, el, ayaklar ve göz etrafında ödem, mevcut anemiye bağlı olarak çarpıntı, halsizlik ve nefes darlığı görülebilir. Erken dönemde bu belirtiler genellikle çok siliktir.

Gece idrara kalkma akşam çok sıvı alanlarda veya prostat problemi olanlarda da görülebilir. Bu sebeple hastalar tarafından önemsenmeyebilir. Fakat başka bir sebep yoksa böbrek yetmezliği yönünden araştırılması gerekir.

Başka hangi sebepler olabilir

Prostat, menopoz ve mesane..

Erkek hastalarda geceleri idrara kalkma durumunda ilk olarak prostat hastalığı düşünülür.

Kadınlarda ise menopoz sonrası sık olur. Kadınlardaki gece idrara kalkmanın asıl sebebi düşük kapasiteli mesane, aşırı aktif mesane sorunlarıdır

Kişinin gün boyu bir ila yedi kez idrara çıkması normal sınırlarda sayılabilirken gece bir kez idrara uyanmak anormal olarak kabul edilebilir.

Gece yatmadan önce tuvalete gidildikten sonra sabah uyanana kadar idrar için uyanmak gerekmez. Tabii üşümediyseniz ve korkulu rüya görmediyseniz. Böylesi durumlarda kan dolaşımı hızlanır. Böbrekler de aynı hızla çalışır. Bunların dışında hastanın muayenesi gerekir.

Hastanın ayrıntılı olarak bilgilerinin alınması gerekir. Hastanın yaşı, sebepleri düşünürken çok önemli.. İleri yaş ve erkek hastalarda prostat büyümesi belirtileri olarak düşünülürken genç erkeklerde mesane hiperaktivitesi, diabet gibi hastalıklar akla gelebilir. Geceleri idrara kalkmanın ne kadar zamandır olduğu, genel durumdaki bozulmalar, kilo değişiklikleri, depresyon, stres, menopoz gibi durumlar gözönünde bulundurulur.

Bu tür şikayetlerin varlığında idrar tahlili, üriner sistem ultrason, gerekirse idrar akım hızı, ürodinamik değerlendirmeler yapılır. Bu testler dışında biyokimyasal testlerle kan şekeri düzeyi, üre, kreatinin değerleri, tam idrar analizi ve idrar kültürü yapılır.