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Aktüel

Gebze’de semt pazarları Cuma günü kurulacak

Gebze Belediyesi, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile semt pazarlarının 15 Mart Cuma günü kurulacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-12 14:02:06 -
Gebze’de semt pazarları Cuma günü kurulacak

Gebze Belediyesi, 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile semt pazarlarının 15 Mart Cuma günü kurulacağını duyurdu.


Gebze’deki semt pazarları 15 Mart Cuma günü kurulacak. Gebze Belediyesi yaptığı yazılı açıklama ile 16-19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni cumartesi, pazar ve pazartesi günleri kurulan semt pazarlarının Cuma günü, aynı yerlerinde kurulacağını duyrdu. Yapılan açıklamada, “Covid 19 tedbirleri kapsamında 16 ile 19 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cumartesi günü kurulan Adem Yavuz, Mimar Sinan, Yenikent ve Tatlıkuyu semt pazarları pazar günü kurulan İstasyon ve Hürriyet semt pazarlarıyla pazartesi günü kurulan Arapçeşme semt pazarı 15 Mayıs Cuma günü mevcut yerlerinde kurulacaktır. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının devam etmesi halinde Cuma günleri Pazar kurulması uygulaması aynı şekilde devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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