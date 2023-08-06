Gebze’de atıl dükkanı kütüphaneye çevirdi

Kahraman, 1983 yılında başladığı mesleği gereği yurt içinde ve yurt dışında gittiği birçok yerde edindiği kitap ve belgeleri arşivlemeye başladı. Zamanla topladığı kaynakların sayının çoğalması üzerine bunları sergileyecek alan arayışına giren Kahraman, Gebze ilçesinde oturduğu binanın alt katında bulunan atıl durumdaki dükkanı kütüphaneye çevirmeye karar verdi. Kahraman, 2010 yılında ailesinin de desteğiyle 100 metrekarelik dükkanı bakım ve onarım çalışmalarının ardından kütüphaneye dönüştürdü. Nutuk ve İmam Buhari’nin “Buhari-i Şerif” eserinin tıpkıbasımı gibi eserleri de edinen Kahraman, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce “Özel Araştırma Kütüphanesi” olarak tescillenen kütüphanesindeki yaklaşık 20 bin kaynağı araştırmacıların ve öğrencilerin istifadesine sunuyor. İsmail Kahraman, kütüphane açma fikrinin vefat eden halasına ait olduğunu belirterek, “Bana bir kitap hediye etmişti, kütüphane kurmamı da arzuluyordu. 40 yılda 80’e yakın ülkeye gittik. Türkiye’nin tamamına yakınını gezdik. Gittiğimiz her yerden kitap ve belgeler topladık. Kütüphanede hemen hemen her il ile tarihimizle ve ülkelerle ilgili birçok kitap var” diye konuştu.