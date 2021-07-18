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Ekonomi Gebze Teknik Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alacak
Ekonomi

Gebze Teknik Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 6 Araştırma Görevlisi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-18 15:21:00 -
Gebze Teknik Üniversitesi 6 Araştırma Görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında, Gebze Teknik Üniversitesi^ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere Araştırma Görevlisi alımı yapılacak olup ayrıntılı bilgi ilanda çıkarılmıştır.

ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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