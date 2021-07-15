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Ekonomi Gebze Teknik Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

Gebze Teknik Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak

Gebze Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 12 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 16:08:00 -
Gebze Teknik Üniversitesi 12 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Gebze Teknik Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacak. İlgili Kanunun 23., 24/e maddesinde belirtilen şartlar için Gebze Teknik Üniversitesi web sayfasında yer alan “Gebze Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Koşulları Yönergesi”ne haiz adaylar başvuru yapabilir.

Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar, bu ilanda belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür.

Postada yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlanda belirtilen koşulları taşımayan, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular işleme alınmayacak.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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