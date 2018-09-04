Gebelikte enfeksiyon risklerine dikkat!

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Özer, gebelik sırasında üriner sistemde çeşitli anatomik ve fizyolojik değişiklikler meydana geldiğini belirterek, enfeksiyona karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Özer, "Gebelikte en sık rastlanan bakteriyel enfeksiyonlar, idrar yolları enfeksiyonlarıdır. Kadın anatomisi, üretranın kısa olması, vajina ve rektuma yakın olması enfeksiyonu kolaylaştıran faktörlerdir. Gebelikte karşılaşılan üriner sistem enfeksiyonları, Asemptomatik bakteriüri (ASB), akut sistit ve akut piyelonefritdir. Asemptomatik bakteriüri, gebelikte, anatomik, fizyolojik ve hormonal değişiklikler sebebiyle, en sık karşılaşılan üriner enfeksiyon türüdür ve gebeliklerin yüzde 4 ila 7'sinde rastlanmaktadır. Şikayeti olmayan gebede yapılan idrar kültüründe 100000cfu/ml bakteri saptanması ile tanı konulur.

Tedavi edilmeyen ASB'li gebelerin yüzde 15 ila 50'sinde gebeliğin ilerleyen dönemlerinde piyelonefrit gelişebileceği bilinmektedir. ASB`nin uygun antibiyotiklerle tedavi edilmesi halinde bu oran yüzde 3'e düşer. ASB'nin gebelikteki diğer olumsuz etkileri olarak erken doğum tehdidi, düşük doğum ağırlığı, hamileliğin tetiklediği hipertansiyon (preeklampsi) ve kronik böbrek yetmezliği sayılabilir. Erken dönemde teşhis ve tedavi, hastalığın bu ciddi komplikasyonları açısından çok önemlidir. Gebelerin ilk muayenesinde ve takiplerinde idrarda bakteri taraması yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

Akut sistitin gebelikte yüzde 1 ila 4 oranında saptandığını ifade eden Op. Dr. Özlem Özer, "Hastanın idrar yaparken yanma, sızı, kanlı idrar yapma, sıkışma hissi, mesane üstünde ağrı şikayeti olur. Bu şikayetler sıklıkla genital bölge enfeksiyonları, özellikle de vajinit ile karışır. Aynı zamanda erken doğum veya düşük tehditine benzer şikayetlere neden olduğundan pelvik muayene bu hastalara yapılmalıdır. Tedavisi ASB gibi uygun antibiyotik kullanımı ile mümkündür" dedi.

Akut piyelonefrit ile ilgili olarak bilgiler aktaran Özer, "Gebelikte en sık görülen ciddi tıbbi komplikasyonudur. Gebeliklerin yüzde 1 - 2'sinde görülür. Tanısı konulan hastaların yaklaşık yarısında asemptomatik bakteriüri bulunmaktadır. Gebelikte meydana gelen fizyolojik ve anatomik değişiklikler gebeyi piyelonefrit açısından daha riskli yapar. Akut piyelonefrit tanısı klinik başvuru ile konulabilir. Üşüme, titreme, 38 dereceyi aşan ateş, sırt ağrısı, bulantı, kusma gibi bulgular akut sistitten ayırır. Sırt ağrısı ve üşüme titreme en sık semptomdur.

Gebelikte akut pyelonefritin erken teşhis ve tedavisi çok önemlidir. Tedavisine mutlaka hastane koşullarında, damardan sıvı ve geniş etkili antbiyotitik tedavisi verielerek ve ateş düşürücü kullanarak başlanmalıdır. Antibiyotik tedavisine en az 48 saat ateşsiz bir dönem geçirene kadar devam edilmelidir. Antibiotik tedavisi idrar kültürü duyarlılık sonuçlarına göre gerektiği kadar devam ettirilmelidir. Uygun tedaviye rağmen 72 saat sonra bulgularda değişiklik yoksa antibiotik duyarlılık test sonuçları ve uygulanan doz tekrar gözden geçirilmeli ve böbrek ultrasonu çekilmelidir. Akut pyelonefritin düzelmeye başlamasından sonra, hasta toplam 2 hafta daha antibiotiğe devam etmelidir. Tekrarlama oranı yaklaşık yüzde 20'dir" ifadelerini kullandı.