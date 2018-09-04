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Gebelikte aşerme neden olur?

Hamileliğin ayrılmaz parçası olan aşermenin nedenleri nelerdir? Aşerilen maddelerle, gebe kadının vücudunun ihtiyaçları arasında her zaman bir paralellik var mı?

04 Eylül 2018 Salı 22:15
Gebelikte aşerme neden olur?

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd.Doç.Dr. Rukset Attar gebelikte aşerme konusunda bilgi verdi.

Gebe kadınların yaklaşık %85' i gebelik süresince en az bir yiyeceğe karşı aşırı istek duymuştur. Bu yiyeceklerin sınıflandırılması pek mümkün değildir. Gebeler çok farklı yiyecekleri yeme isteği duyabilirler. Tatlı, tuzlu, baharatlı veya ekşi tatlar gebelerin arzuladığı tatlardır. Aşermenin kesin sebebi bilinmemekle beraber hamilelikte meydana gelen hormonal değişikliklerin ve kan şeker seviyesindeki değişikliklerin önemli rolü olduğu bilinmektedir. Hamileliğin başlangıcında artan ve plasentadan salınan östrojen annenin tat ve koku alma hassasiyetini arttırır. Genel olarak aşermelere bakıldığında; yapılmış olan bir araştırmada hamile kadınların yüzde 40'ının tatlı bir şeyler, yüzde 33'ünün ise tuzlu kraker aşerdiği ortaya çıkmıştır. Baharatlı yiyecekleri arzu edenlerin oranı ise yüzde 17 civarında; turunçgiller, yeşil elma ve diğer ekşi yiyecekleri arzu edenlerin yüzdesi ise bunların ardında gelmektedir.

Bazı beslenme uzmanları ve sağlık görevlilerine göre belli yiyeceklere karşı olan bu iştah artışının özel bir anlamı olabilir. Örneğin, buz, sigara izmariti, temizlik malzemeleri gibi garip maddeleri yeme isteği varsa bu istek demir eksikliği ile ilgili olabilir. Üstelik bu maddeler demir de içermemektedirler. Gerçekten daha önceden olmadığı kadar, gebelik döneminde çok miktarda buz tüketen kadınlar vardır. Bunun yanında B vitamini eksikliği, çikolata için aşermeyi başlatabilir denir.

Aşerilen maddelerle, gebe kadının vücudunun ihtiyaçları arasında her zaman bir paralellik yoktur. Eğer ihtiyacınız olan maddelere aşeriyorsanız bunlardan rahatlıkla tüketebilirsiniz. Örneğin brokoliyi çikolataya göre daha fazla tüketmenizde bir zarar yoktur. Gebeliğinizde aşerdiğiniz şeyler sağlıklı yiyeceklerse bunlardan rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ancak değilse bunu bastırmaya çalışmalı veya daha iyi olan başka bir yiyecekle yer değiştirmelisiniz. Örneğin canınız dondurma istiyorsa bunun yerine yağsız-donmuş yoğurt yiyebilirsiniz. Sağlıksız yiyeceklere karşı aşermeniz varsa, her gün düzenli kahvaltı yapın. Kahvaltıyı atlamanız aşermenizi kötüleştirebilir.

 

 

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 22:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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