Gebelik hesaplaması nasıl yapılır? | Gebelik haftası hesaplama

Gebelik hesaplaması nasıl yapılır? 40 haftalık harika bir serüvene başladınız öncelikle gebeliğiniz hakkında bazı şeyleri bilmelisiniz. Hafta hafta bebeğinizin gelişiminde ne gibi değişiklikler olur? İşte detaylar yazının devamında…

Gebelik hesaplamaları ay olarak değil haftalık olarak yapılır. Tüm gebeliğiniz boyunca her şey haftalara göre yapılır ve hesaplanır. Çünkü gebeliğinizin 1 ayı tam olarak 4 haftayı kapsamamaktadır. Gebeliğiniz yaklaşık olarak 4 hafta 3 günlük bir süreye denk geliyor. Bu yüzden hesaplamalar yapılırken haftalar göz önünde bulundurulur.

Gebeliğiniz toplamda 40 haftalık süren bir dönemden oluşmaktadır. Geçen süre 1 aya denk gelmediği için biraz kafa karışıklığı yaratabilir. Bu yüzden genel olarak doktorların kabul ettiği ay ve haftalardan yola çıkarak kendi gebelik haftanız hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

4 ve 5 haftalık gebelikler 1 aylık süreci kapsar.

8. ve 9. Haftanın bitimi 2 aylık süreci kapsar.

12. ve 13. hafta bittiğinde 3 ayı doldurmuş sayılırsınız.

16. ve 17. haftalar bittiğinde 4 ay bitmiştir.

20. ve 21. haftalar bittiğinde 5 ay bitmiştir.

24. ve 25. haftalar bittiğinde 6 ay bitmiştir

28. ve 29. haftalar bittiğinde 7 ay bitmiştir.

32. ve 33. haftalar bittiğinde 8 ay bitmiştir.

36. hafta bittiğinde 9 ay bitmiştir ve son aya girilmiştir.

40. haftanın bitişiyle; 9 ay 10 gün denilen yani toplam 280 gün tamamlanmış oluyor.

Bu da gebeliğinizin 40. Haftası demektir.

Gebelik haftası nasıl hesaplanır?

Toplamda gebelik süreci 40 haftadan oluşmaktadır. Bu yüzden gebelik hesabınızı da yaparken hafta olarak hesaplamanız gerekiyor. Gebelik haftası hesabınızı yaparken bilmeniz gereken tek şey, son âdetinizin başladığı ilk gününü belirlemenizdir. Gebeliğiniz o günden itibaren oluşmaya başladığı için, bu hesaplamalar adet gününüze bağlı olarak yapılır. Bu yüzden âdetinizin gecikmiş olması veya yanlış tarih belirlemiş olmanız, sizi doğru bilgiye ulaştıramayabilir. Doğru bir bilgi için doktor kontrolünüzü yaptırmalısınız.

Gebelik haftası hesaplama

Gebelik haftası hesabınızı yaparken, son adet tarihinizin ilk gününden itibaren geçen süreyi hesaplamanız gerekir. Gebeliğiniz o süre zarfında oluştuğu için, gelişimi o süreyle birlikte devam eder. Bu tarihten sonra geçen 7 günün sonunda tam bir haftalık hamile olduğunuzu söyleyebiliriz. Bir kadının hamile olup olmadığını anlamak için âdetinin gecikmesini beklediğini düşünecek olursak, âdetinin geciktiği o hafta 5. Gebelik haftası olmaktadır. Çünkü düzenli bir adet gören kadın 4 hafta da bir yani 28 günde bir adet görmektedir. Hamile kadınlar doğum tarihini, tam olarak 40 hafta sonra hangi güne ve aya denk geliyorsa o günlerde gerçekleştireceklerini öğrenebilirler.

Örnek gebelik haftası hesaplama

Son adet tarihi 13 Haziran 2015 olan bir kadının 40 haftalık hamilelik dönemini ele alırsak, tahmini doğum tarihi 19 Mart 2016 tarihinde gerçekleşmesi beklenir. Genel olarak yapılan bu hesaplama sezaryen veya erken doğum ihtimalini kapsamamaktadır. Bu gibi durumalar söz konusu olunca da gebelik haftası hesaplamaları doğru sonuç veremez.