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Gebeler lavanta çayından uzak durmalı

Hamile ve emzirme dönemindeki kadınların lavanta çayı içmesi tavsiye edilmez.

18 Ekim 2018 Perşembe 12:13
Gebeler lavanta çayından uzak durmalı

Lavanta gibi sağlığa faydaları kabul görmüş ancak kullanımı ve etkisi hakkında yeterli bilimsel çalışma bulunmayan bitkileri tüketirken genel sağlık şartlarını göz önüne almalı ve kullanım miktarını iyi belirlemelisiniz.

Bu tip alternatif tedavi yöntemlerini kullanmaya başlamadan önce doktorunuza danışmak en doğru yol olacaktır.

Lavanta bazı insanlarda alerjik reaksiyona neden olabilir. Bulantı, kusma, baş ağrısı ve titreme gibi yan etkilere rastlanabilir. Cilt üzerinde topikal olarak kullanıldığında ciltte kızarıklıklara ve tahrişe sebep olabilir.

Ağız yoluyla alındığında kabızlık, baş ağrısı ve iştah artışı gibi yan etkiler görülebilmektedir. Hamile ve emzirme dönemindeki kadınların lavanta çayı içmesi tavsiye edilmez.

Lavanta kullanımının modern ilaçlarla etkileşimi konusunda henüz bir araştırma bulunmamasına mukabil, yatıştırıcı etkisi olduğu bilinen lavantanın anti depresan ilaçların etkisini arttıracağı yönünde görüşler bulunmaktadır.

Depresyon tedavisinde kullanılan ve kaygı giderici ilaçlar olan lorazepam (Ativan), diazepam (Valium) ve alprazolam (Xanax) ile birlikte kullanılması doğru değildir.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 12:13
  1. lavanta çayı
  2. lavanta çayını kimler içemez
  3. hamilelikte tüketilmemesi gereken besinler

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