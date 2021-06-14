Gazzeli çiftçiler buruk bir hasat dönemi geçiriyor

Siyonist Terör rejiminin işgal ettiği sınırına yakın tarım arazilerinin sahibi Gazzeli çiftçiler, siyonist teröristlerin 11 gün süren saldırıları sonucu tarlalarında meydana gelen hasar nedeniyle bir kez daha buruk bir hasat dönemine başladı.

Çiftçiler makus talihlerinin bir sonucu olarak her saldırıda aynı manzarayla ve yıkımla karşılaşıyor.

HAMAS'ın askeri kanadı İzettin El Kassam Tuğbaylarının başlattığı "Kudüs'ün Kılıcı" operasyonunda hezimete uğrayan siyonist işgal rejimi, Filistin direnişini kırmak için özelikle sivil yerleşim alanları ve tarım arazilerini hedef aldı.

Sivil binaların yanı sıra okul, hastane, cami ve kamu kurumlarını bombalayan siyonist işgalciler, Filistinli Müslümanların maddi olarak da sıkıntı yaşamaları için özelikle tarım arazilerini, zeytinlikleri hedef aldı.