"Gazze'deki soykırımı göstermeyi başardık"

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ahi Çelebi Kampüsü Konferans Salonu'nda Küresel Sumud Filosu Türkiye Koordinatörü Dr. Hüseyin Durmaz moderatörlüğünde düzenlenen etkinlikte, Küresel Sumud Filosu aktivistleri tanıklıklarını anlattı

Etkinlikte konuşan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, yolculukta yaşadıklarını üniversiteli gençlere anlatmayı çok önemsediğini belirterek, Türkiye'de Filistin ve Gazze bilincinin 7 Ekim 2023'ten önce var olduğunu, dünya kamuoyunda ise bu meselenin ciddiyetinin bu tarihten sonra fark edildiğini söyledi.

Çelik, Gazze'deki soykırımın duyurulması ve ablukanın kırılması niyetiyle bu harekete katıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sumud, dünya vicdanının mecbur kaldığı son yöntemdir. Sumud Filosu'nu organize eden, düzenleyen Gazze'nin ta kendisidir. Devletlerin, dünyaya nizam vermesi gereken kurumların, hukuk mercilerinin adeta felç olmuş gibi hiçbir şekilde bir refleks göstermemesi karşısında insanlık harekete geçti. Hem bir gazete gazeteci hem de çok sayıda sivil organizasyonun içerisinde yer alan biri olarak, Sumud Filosu'nun çok ama çok zor, meşakkatli bir süreç olduğuna şahitlik ettim."

Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin dünyayı ikna etmek gereken eşiklerin olduğuna dikkati çeken Çelik, filonun temel amacının Gazze'de yaşananları tüm dünyaya göstermek olduğunu ve bunu başardığını ifade etti.