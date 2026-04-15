Gazze'de son 24 saatte 8 şehit, 29 yaralı

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihlalini sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı ifade edildi. İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de varılan ateşkes anlaşmasından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 765'e, yaralı sayısı 2 bin 140'a yükseldi. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybı ise 72 bin 344'e, yaralı sayısı ise 172 bin 242'ye ulaştı.