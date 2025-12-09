  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Dünya Gazze'de şehit sayısı 70 bin 366'ya yükseldi
Dünya

Gazze'de şehit sayısı 70 bin 366'ya yükseldi

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Gazze'de şehit sayısı 70 bin 366'ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere son 24 saat içinde 1 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam can kaybının 70 bin 366'ya yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail ihlallerini sürdürürken, bölgede yoğun arama çalışmaları da devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 1 kişinin cansız bedeninin ve 6 yaralının getirildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim tarihinden bu yana ölenlerin sayısının 377'ye, yaralı sayısının da 987'ye ulaştığı bildirildi. Enkaz altından çıkarılanların sayısı ise 626 olarak açıklandı.

İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bin 366'ya yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 171 bin 64'e ulaştığı aktarıldı.

8 Aralık Devrimi’nin yıldönümünde Saraçhane’de Gazze ve Şam mesajları
8 Aralık Devrimi’nin yıldönümünde Saraçhane’de Gazze ve Şam mesajları

Aktüel

8 Aralık Devrimi’nin yıldönümünde Saraçhane’de Gazze ve Şam mesajları

Soykırımın gölgesinde ateşkes ihlali: i̇srail, Gazze'de binaları havaya uçurdu! Yüzlerce Filistinli’yi katletti
Soykırımın gölgesinde ateşkes ihlali: i̇srail, Gazze'de binaları havaya uçurdu! Yüzlerce Filistinli’yi katletti

Dünya

Soykırımın gölgesinde ateşkes ihlali: i̇srail, Gazze'de binaları havaya uçurdu! Yüzlerce Filistinli’yi katletti

Haaretz: Trump–Erdoğan ittifakı, Gazze denkleminde İsrail’i geri plana itebilir
Haaretz: Trump–Erdoğan ittifakı, Gazze denkleminde İsrail’i geri plana itebilir

Dünya

Haaretz: Trump–Erdoğan ittifakı, Gazze denkleminde İsrail’i geri plana itebilir

Gazze’de Türkiye endişesi büyüyor! İsrail "kapının önüne koyulabiliriz" korkusuna kapıldı!
Gazze’de Türkiye endişesi büyüyor! İsrail “kapının önüne koyulabiliriz” korkusuna kapıldı!

Gündem

Gazze’de Türkiye endişesi büyüyor! İsrail “kapının önüne koyulabiliriz” korkusuna kapıldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP’de tiyatro bitmiyor! "Sokak Röportajı" Maskesi Düştü: Mansur Yavaş Güzellemesi Yapan Kişi, CHP İl Başkan Yardımcısı ve BELPA Yöneticisi Çıktı!
Gündem

CHP’de tiyatro bitmiyor! "Sokak Röportajı" Maskesi Düştü: Mansur Yavaş Güzellemesi Yapan Kişi, CHP İl Başkan Yardımcısı ve BELPA Yöneticisi Çıktı!

Son günlerde sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yayılan bir sokak röportajı, büyük bir "tiyatro" iddiasıyla gündeme oturdu. Söz konus..
Afrika’da sorunlar bitmiyor! Burkina Faso ile Nijerya arasında hava sahası gerilimi
Dünya

Afrika’da sorunlar bitmiyor! Burkina Faso ile Nijerya arasında hava sahası gerilimi

Burkina Faso, Nijerya Hava Kuvvetlerine ait bir uçağı hava sahasını ihlal etmekle suçladı. Basında çıkan haberlerde ise uçaktaki tamamı aske..
Bir sosyal medya kullanıcısı Ekrem’i yargılayan hakim ve savcılara tepki gösterdi! "Soruyorum size adalet bu mu?"
Gündem

Bir sosyal medya kullanıcısı Ekrem’i yargılayan hakim ve savcılara tepki gösterdi! “Soruyorum size adalet bu mu?”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava duruşmasında yaşananlar büyük tepki topladı ve "Ekrem Skandalı" ol..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23