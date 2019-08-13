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Gazze'de İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

13 Ağustos 2019 Salı 02:18
Gazze'de İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

GAZZE (AA) - Gazze'de onlarca Filistinli, Kurban Bayramı'nın ilk gününde fanatik Yahudilerin İsrail askerlerinin koruması altında Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesine tepki amacıyla gösteri düzenledi.

Gazze'nin merkezindeki Meçhul Asker Anıtı önünde toplanan Filistinliler, "Mescid-i Aksa'mız sizin Süleyman Mabediniz değil", "Mescid-i Aksa tehlikede" ve "İsra toprağını kurtaracak ve Aksa'nın lambalarını şehitlerin kanlarıyla yakacağız" yazılı dövizler taşıdı.

Hamas yetkililerinden Müşir el-Mısri burada yaptığı konuşmada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar, Mescid-i Aksa altında devam eden kazılar ve halkı tehcir ederek sistematik bir politika izlediğini söyledi.

Mısri, İsrail'in Kudüs halkını yerlerinden ederek, burasının İsrail'in başkenti olması hayalini gerçekleştirmeye çalıştığını ancak Filistinlilerin bu planı boşa çıkaracağını ifade etti.

- Kurban Bayramı'nın ilk gününde Aksa'daki Filistinlilere saldırı

Arife ve Kurban Bayramı'nın ilk gününe tekabül eden Teşa BeAv yas ve oruç günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemek üzere daha önce İsrail polisinden izin talebinde bulunan fanatik Yahudiler, önceki gün gruplar halinde Aksa'nın avlusuna girmişti.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınlarını engellemek isteyen Filistinlilere İsrail polisi Harem-i Şerif'in içinde müdahale etmiş, 61 Filistinliyi yaralamıştı. Yaralı Filistinlilerden 15'i çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.
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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 02:18
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  2. Gösteri
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