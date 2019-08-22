0553 313 94 23

Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli'ler için tutuklulara destek gösterisi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla abluka altındaki Gazze'de gösteri düzenlendi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 18:46
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli'ler için tutuklulara destek gösterisi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek amacıyla abluka altındaki Gazze'de gösteri düzenlendi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) çağrısıyla Gazze'deki Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi önünde toplanan göstericiler, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik hak ihlallerini protesto etti. Göstericiler, "İdari tutukluluğa hayır", "Birlik ve irade ile kazanacağız" yazılı dövizler taşıdı. 

Gösteride konuşan FKHC Siyasi Ofis Üyesi Cemil Mezher, İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklularla gurur duyduklarını belirterek, "Sizi unutmamız mümkün değil. Davanız direnişin önceliklerinin başında geliyor." dedi.

Mezher, "Filistinli tutukluların yaşamından onlara karşı saldırgan siyasetini sürdüren İsrail sorumludur. Hayatları tehlikeye girerse bu suça karşı sessiz kalamayız ve direniş bu suçlara cevap verecektir." ifadelerini kullandı.

Filistinli tutuklulara "yalnız değilsiniz" mesajı

İslami Cihad yöneticilerinden Ahmed el-Mudellel ise Filistinli güçlerin, İsrail hapishanelerindeki tüm Filistinli tutukluları kurtarmak ve "esir takası" yapmak amacıyla İsrailli askerleri kaçırmak için operasyon planlamayı sürdürdüğünü söyledi.

"Filistinli esirleri asla terk edemeyiz. Direniş hareketleri hapiste mahkumlar olduğu sürece dinlenmeyecektir." diyen Mudellel, İsrail Hapishaneler İdaresinin, tüm dünyanın gözleri önünde Filistinli tutuklulara karşı tıbbi ihmal, hücre hapsi, ailelerinin ziyaretlerini engellemek gibi en çirkin insan hakları suçlarını işlediğini belirtti.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için halihazırda 8 Filistinli tutuklu açlık grevine devam ediyor. 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:46
  1. Filistinli tutuklular
  2. Gazze
  3. İsrail hapishane
  4. Anadolu Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sazlık yangını 4 saat sonra söndürüldü
    1. Sazlık yangını 4 saat sonra söndürüldü
    2. Bakan Yardımcıları İnce ve Özkaldı’dan..
    3. Bakan Pakdemirli, Çekirdeksiz kuru..
    4. Esed ve Rusya Han Şeyhun'u ele..
    5. Bağdat yönetimi, Haşdi Şabi..
    6. Sakarya polisi, 104 kişiyi dolandıran..
    7. Başkan Erdoğan 4 ülkenin Ankara..
    8. Rum basını 'Lefkoşa' detayını duyurdu:..
    9. FOX Tv'den Fatih Portakal'a büyük şok!
    10. Bakan Kasapoğlu: “Voleybolda bizleri..
    11. Türk inşaat sektörü dünyada ikinci..
    12. "ABD Basra Körfezi’nde güvensizlik..
    13. Vali Yavuz’dan Rektör Akdoğan’a ziyaret
    14. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    15. İsrail polisi Mescid-i Aksa'da 5..
    16. Bakan Kasapoğlu'ndan milli..
    17. A Milli Erkek Basketbol Takımı,..
    18. ABD Ankara Büyükelçiliği sosyal..
    19. Balıkesir’deki kazada polis memuru..
    20. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İngiltere..
    21. Eskişehirspor’un kulüp eşyaları..
    22. Görevden uzaklaştırılan Bedia Özgökçe..
    23. Polonyalı turistlerin üzerine yıldırım..
    24. Zanka'dan şampiyonluk mesajı
    25. Voleybolda Avrupa Şampiyonası heyecanı
    26. Vali Cüneyt Epcim: “Projenin aksayan..
    27. Kemal Kılıçdaroğlu Arnavutluk'ta Tomor..
    28. Dünya Yakın Savunma Federasyonu,..
    29. Gündemi sarsacak ifadeler!..
    30. Camide büyük alçaklık! Tutuklandı
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Temel Karamollaoğlu'ndan yeni parti hamlesi!
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal