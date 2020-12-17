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Aktüel Gazze'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 1000'i aştı
Aktüel

Gazze'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 1000'i aştı

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de toplam vaka sayısı 31 bin 161'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:52:11 -
Gazze'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 1000'i aştı

KUDÜS (AA) - İsrail ablukası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Gazze Şeridi'nde vaka sayılarındaki endişe verici artış devam ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte gerçekleştirilen 2 bin 474 Kovid-19 testinden 1015'inin pozitif çıktığı belirtildi.

Böylece yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de toplam vaka sayısının 31 bin 161'e yükseldiği, hastalardan 215'inin durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.

Kovid-19 teşhisi konulan 12 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle virüs kaynaklı can kaybının 232'ye çıktığı, 21 bin 820 kişinin ise iyileştiği aktarıldı.

Salgında ikinci dalganın etkili olduğu Gazze'de, 1 Kasım'da 6 bin 730 olan toplam vaka sayısı, bugün itibarıyla 31 bini geçti.

Bu veriler, son günlerde Kovid-19 salgınının Gazze'de ne kadar hızla yayıldığını gözler önüne seriyor.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde aktif vaka sayısının daha da artması durumunda hastanelerin yetersiz kalacağı ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Gazze'deki sağlık sisteminin çökebileceği uyarısında bulunmuştu.



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