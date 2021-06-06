Gazze’de gerilim yeniden tırmanacak! Siyonist müstakbel başbakan açıkladı: Saldıracağız!

Önümüzdeki hafta İsrail parlamentosu Knesset'te güven oyu almasının ardından başbakan olması beklenen Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, Gazze Şeridi ve Lübnan'ı savaşla tehdit etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12'ye başbakanlığı döneminde yapacaklarına dair konuşan Bennett, Gazze Şeridi ve Lübnan'dan İsrail'e yönelik 'ölümcül tehditler' olduğunu iddia ederek bu tehditler devam ettiği sürece kendisinin de Gazze Şeridi ve Lübnan'a savaş açmaya hazır olduğunu ilan etti.

Bennett'in liderlik etmesi beklenen 8 partili ittifak 120 sandalyeli Knesset'te 61 sandalyeyle oldukça kırılgan bir çoğunlukta bulunuyor.

Mevcut çoğunluk, 4 sandalyeli Birleşik Arap İttifakı'nın desteğiyle sağlanabildi. Gazze Şeridi'ne yönelik yeni bir saldırıda Birleşik Arap İttifakı'nın hükümetten desteğini çekmesi ihtimalinde ise hükümet, Knesset'teki çoğunluğunu yitiriyor.

'Netanyahu'dan daha radikal vaatleriyle dikkat çekti'

Seçim öncesinde Bennett, Netanyahu'dan daha radikal vaatleriyle dikkat çekiyordu.

Filistinlilerle müzakereye ve ne şekilde olursa olsun Filistin'in bağımsızlığına karşı olduğunu saklamayan Bennett, Batı Şeria'nın yüzde 60'ını İsrail'e ilhak etmeyi, Mescid-i Aksa üzerindeki Yahudi kontrolünü artırmayı, hatta Mescid-i Aksa'yı bölüp bir kısmını Yahudi mabedi haline getirmeyi vadediyordu.