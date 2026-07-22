İşte Onkoloji Doktoru Mehmet Arslan'ın kaleme aldığı o yazı;

Nerdeyse 3 yıldır dillendiriyorum. Hocan diyorum, Kıbrıs Barış Harekatı yaptı, sen de Gazze Barış Harekatı yap, tarihe geç.

Hocan Kıbrıs Barış Harekatı Yaptı,

Ğazze Barış Harekat Yap, Tarihe Geç.

Hakikaten işte Kıbrıs Barış Harekatı bile o şartlarda oldu, şurada bir rahatlama oluşturdu, ne kadar etki bıraktı, değil mi. Hatta Kıbrıs tamamen bile fethedilenilirdi veya daha fazlası, hem de o şartlarda. Başta menfi görünün ambargo, bugünkü savunma sanayi bağımsızlığını getirdi. Netice agıbet hayroldu.

Bu Ğazze Barış harekat aslında onun çok daha ileri bir aşamasıdır. Bu yapılabilir. Belki önce halk hareketiyle işte Ğazzeye yürüyüş, Sumud, GUDÜSE yürüyüş bunun bir ön ayak sesleri.

Türkiye veya bölge ülkeleri, işte bölgeden buraya nasıl katılım olunabilecekse, Mısır'dan, Pakistandan, Arabistan'dan, İran'dan, işte hatta Endonezya'dan, Malezya'dan vesaire. Bütün coğrafya mezhebine, meşrebine bakmadan, hatta işte o batı toplumunun vicdanlarını buna katarak, ancak burada buna İslami bir ruh katmak, çünkü barış odur, İslam olmadan barış olmaz. İslam olmadan barış olmaz.

Yani bu vicdan hareketi yetmez, güzel evet ama yetmez onu bir neticeye ulaştırmak için. Onun için peşinden de hükümetler olarak gerekirse, İspanya hakikaten, İrlanda, Kolombiya, Güney Afrika birçok ülke hakikaten beklenmedik, İslam ülkelerini utandıracak bir icraat ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla buradan bir şey çıkarsa hareket çok daha yücelecektir. Birleşmiş Milletler'in de bir tarafından tuttuğu.

Hatta Birleşmiş Milletler'in de bir taraftan papucu dama atılacak yerine aslında İslami barış platformu, topluluğu ki burada da bazı vicdanlı batılıların olmasında veya doğuluların olmasında hiçbir mahsur yok. Erdemli halk, erdemli devletler hareketi.

Birçok İslam ülkesinin onların yanında esamesi okunmuyor. Adının İslam olması, literal anlamda, ne yazar.

Neticede Gazze barış harekatı yapılsın, artık can boğaz'a dayandı, diyoruz.

Şu anda buna hükümetler ön ayak olamıyorsa halk ön ayak olsun, hükümet arkadan gelsin. Ama bu yapılsın ve halklar hükümetleri buradan sorgulasın, buna zorlasın. Antep, Urfa, Maraş kurtulurken devlet, ordu mu vardı.

Yani ben aç kaldım, ben efendim maaşım yetmiyor şu bu, maaş yetmiyorsa yani hangi hükümet olursa olsun sana katabileceği çok az. Devede kulak. Sen önce Siyoni sömürüye bak. Onu bitir. Siyoni zaten %99'unu götürüyor, kalan %1'in pay kavgasını yapıyorsun. Halbuki Siyonizme bir çare üretilse %99 cepte, döke saça. Filistinden bize ne diyenler, ceplerinde siyoni el olduğunu bilmezler mi.

Adeta hani Davut Nebi'nin bir gıssası vardır, bir hüküm meselesi. Koyunların %99'unu elde etmiş, %1'ine de konuyor. İşte o sömürü bu siyoni. Bir dünya sömürülüyor. Şu anda da bütün zenginliklere koymuş, işte Venezuella, bütün her tarafa, Hürmüze dahil, kalan bu coğrafyaya da konup kalan %1'i de elde etmeye çalışıyor.

Siyoni emperyalizm. Dolayısıyla ona başkaldır. Yoksa hükümetler insana vereceği bir şey yok.

Önce o hortumlamayı, sömürüyü bitir diyoruz. Bu da siyonizmi burada bitirmekten geçiyor, halklar hareketinden geçiyor. Devletler hareketinden geçiyor.

Bak,

Hocan Kıbrıs Barış Harekatı Yaptı,

Sen de

Ğazze Barış Harekat Yap, Tarihe Geç.