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Ekonomi Gazprom, enerji krizinde rekor seviyede kâr elde etti!
Ekonomi

Gazprom, enerji krizinde rekor seviyede kâr elde etti!

Rus enerji şirketi Gazprom'un, bu yılın üçüncü çeyreğindeki net karının 581,8 milyar rubleye ulaşarak rekor düzeye çıktığı bildirildi. Şirket gaz fiyatlarını yükselttiği ile ilgili çıkan haberleri yalanlamıştı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 18:08:00 -
Gazprom, enerji krizinde rekor seviyede kâr elde etti!

Gazprom'dan yapılan açıklamada, şirketin net gelirlerinin ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak 2,4 trilyon rubleye çıktığı belirtildi. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 251 milyar ruble zarar eden şirketin, bu yılın aynı döneminde 581,8 milyar ruble (yaklaşık 7,8 milyar dolar) karla rekor kırdığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom İcra Kurulu Başkan Vekili Famil Sadıgov, "Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatımız, dördüncü çeyrekte önemli ölçüde daha yüksek fiyattan olacak ve bu da yıl sonu mali sonuçlarımızı olumlu etkileyecek." ifadesini kullandı.

Mali sonuçların açıklanmasının ardından Gazprom hisseleri Moskova borsasında yüzde 3,5'ten fazla değer kazandı. Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 39,6 düşerek 25,2 milyar dolara gerilemişti.

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