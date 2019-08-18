0553 313 94 23

Gazişehir Gaziantep’te Süper Lig heyecanı

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu 81 günlük aranın ardından tekrar başladı.

18 Ağustos 2019 Pazar 11:22
Gazişehir Gaziantep’te Süper Lig heyecanı

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu 81 günlük aranın ardından tekrar başladı. Ligde yer alan 18 takım içerisindeki Gazişehir Gaziantep ise bu heyecanı ilk kez yaşıyor.


2018-2019 sezonun Galatasaray’ın kazandığı şampiyonlukla sona ermesinin ardından 81 gün ara verilen Süper Lig’de 34 haftalık maraton Cuma ve Cumartesi günü oynanan maçlarla tekrar başladı. Ligin yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep ise bu yıl 62. sezonun oynandığı Süper Lig’de 18 takım içerisinde ilk kez boy göstermenin heyecanını yaşıyor. Geçtiğimiz sezon TFF 1.Lig’in play-off aşaması şampiyonu olarak Süper Lig’e çıkan Kırmızı-siyahlılar, Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçıyla hem Süper Lig’deki hem de Sarı-Lacivertliler karşısındaki ilk karşılaşmasına çıkacak.



Geçtiğimiz sezonun önemli isimleriyle yollar ayrıldı


Süper Lig’deki ilk sezonunda kalıcı olmayı hedefleyen Gazişehir Gaziantep, kadrosunda da köklü değişikliler yaptı. Kırmızı-siyahlılar geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig’in play-off şampiyonu olan kadrosundan 18 futbolcu ile yollarını ayırırken, kadrosunu 15 yeni isimle güçlendirdi. Teknik Direktör olarak göreve Rumen Marius Sumudica’yı getiren Gazişehir, geçtiğimiz sezon kadrosunda yer alan Moussa Sow, Yonathan Del Valle, Nihat Şahin, Ahmet Kesim, Oğulcan Çağlayan, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Elmar Bjarnason, Yusuf Türk, Mahmut Bilir, Uğur Arslan Kuru, Rıdvan Şimşek, Kerim Avcı, Igor , Rydell Poepon, Mücahit Albayrak ve Prince Segbefia ile yollarını ayırdı.



Dikkat çeken transferler yapıldı


Sezon öncesi kamp çalışmalarını Topuk Yaylası’nda yapan Gaziantep ekibi, kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Kırmızı-siyahlılar bu kapsamda Junior Morais, Pawel Olkowski, Muğdat Çelik, Kana Bıyık, Güray Vural, Papy Djilobodji, Alin Tosca, Ulaş Zengin, Pawlowski, Yuri Lodygin, Diarra, Raman Chibsah, Aziz Tetteh, Olarenwaju Kayode ve Patrick Twumasi’yi kadrosuna kattı.


Yenilenen yüzüyle Süper Lig’in ilk hafta karşılaşmasındaki Fenerbahçe maçına odaklanan Gazişehir Gaziantep’in ligdeki ilk maçında nasıl bir performans sergileyeceği ve sahaya nasıl bir kadro ile çıkacağı ise merek ediliyor.



Ligin şampiyonları ile maçlar ne zaman


Kırmızı-siyahlılar, ligin şampiyon unvanlı takımlarından Fenerbahçe ile ilk hafta deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep ekibi ligin son şampiyonu Galatasaray’ı 11. haftada, Beşiktaş ise 4. haftada kendi sahasında ağırlayacak. Gazişehir, Trabzonspor ile de 8. haftada deplasmanda oynayacak. Kırmızı-siyahlılar, kendi sahasındaki ilk karşılaşmayı ise ligin ikinci haftasında Gençlerbirliği ile yapacak.



Maçlar 33 bin kişilik Kalyon Stadı’nda


Gazişehir Gaziantep, Süper Lig’de ilk kez yer alacağı sezonda rakiplerini Gaziantep Kalyon Stadı’nda ağırlayacak. 33 bin 500 kişilik kapasitesi ve özellikleri bakımından UEFA standartlarında bir stat olan Gaziantep Kalyon Stadı, Süper Lig’in 2016-17 sezonu 17. haftasındaki Gaziantepspor-Antalyaspor maçıyla kapılarını açmış ve o maçı Antalyaspor maçı 3-0 kazanmıştı. Türkiye’nin en büyük stadyumları arasında yer alan Gaziantep Kalyon Stadı, Gazişehir Gaziantep ile tekrar Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, yaz döneminde statta iki yıldır yıpranmış olan çim saha yenilendi. Kırılmış olan koltuklar ise değiştirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 11:22
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Büyükkılıç: "Bizim davamız hizmet davası"
    1. Büyükkılıç: "Bizim davamız hizmet..
    2. Esnaf İmamoğlu'na isyan etti!..
    3. Tekirdağ’da bir tekne dolusu kaçak..
    4. Bu havuz 400 yıldır insanları..
    5. Selçuklu’nun Anadolu’daki mührü:..
    6. Babader Başkan Yardımcısı Tan isyan..
    7. Azad Keşmir'de toprak kayması
    8. Soçi’de sel felaketi
    9. Çukurca’da İHA alarmı
    10. Otomobil, aniden yola çıkan kadına..
    11. Gazişehir Gaziantep’te Süper Lig..
    12. CHP zulmetti AK Parti ihya etti
    13. Fenerbahçe, sezona evinde iyi başlıyor
    14. Osetyalı gelin Müslüman olup Zehra..
    15. Adana’nın güneşi, Şehir Hastanesi’ni..
    16. Sağlık-Sen Antalya Şube Başkanı..
    17. Ekonomi basınının "yıldızı" Güngör..
    18. Her yağmur’da İBB’yi yerden yere vuran..
    19. Anadolu Otoyolu'nda yoğunluk
    20. Devrek’te 3 büyükbaş hayvan çalındı
    21. Babader Başkan Yardımcısı Tan isyan..
    22. Bu olay 50 milyonda bir gerçekleşiyor!..
    23. Fenerbahçe sezon açılışlarında..
    24. Bir kulaçla değişen hayatlarını..
    25. Bellona Kayseri Basketbol'da transfer
    26. "Taraftarımıza mücadeleci bir takım..
    27. Van Gölü kıyısındaki Atayurdu’nu..
    28. ÖSO birliklerini terörist ilan..
    29. (Özel) Bakan çağrıda bulundu, eğitim..
    30. Milli cimnastikçiler Tokyo için umutlu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    Dünyaya duyurdular: Suudi Arabistan'daki havalimanı vuruldu
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    'Tren istasyonu sandım' dedi! Vatandaş cevabı yapıştırdı
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Meral Akşener'e soğuk duş! ABD bağlantıları ifşa oldu
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Elon Musk'tan çılgın teklif! Oraya nükleer bomba atalım
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi
    Denizli'de ortalık karıştı! Polis ünlü futbolcuyu gözaltına almak istedi

    Günün Karikatürü

    18 Ağustos 2019
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Rasim Ozan Kütahyalı sessizliğini bozdu: Eşeklik yaptım
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!
    Tatiline tweet arası veren İmamoğlu'dan 'İstanbul' açıklaması!