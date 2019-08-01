Gazişehir Gaziantep'te sezon hazırlıkları

DÜZCE (AA) - Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantep, sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep ekibi, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde 3. etap çalışmalarına teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde devam etti. Isınma hareketleri ve koordinasyonla başlayan idmanı futbolcular, dayanıklılık koşularıyla tamamladı. Gazişehir Gaziantep, 7 Ağustos'a kadar Topuk Yaylası'nda çalışmalarını sürdürecek.

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