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Gazişehir Gaziantep'te ayrılık

- Gaziantep ekibi, Okan Derici ve Ali Aytemur ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı

15 Ocak 2019 Salı 20:27
Gazişehir Gaziantep'te ayrılık


GAZİANTEP (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, Okan Derici ve Ali Aytemur ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Okan Derici ve Ali Aytemur ile karşılıklı anlaşılarak sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

Öte yandan, Gaziantep temsilcisinde Mahmut Bilir'in Menemen Belediyespor'a, Sami Can Keskin'in Manisa Büyükşehir Belediyespor'a ve Yusuf Türk'ün ise Ofspor'a sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 20:27
  1. Ali Aytemur
  2. Futbol
  3. Gazişehir Gaziantep
  4. Okan Derici
  5. Spor Toto 1. Lig

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