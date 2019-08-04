Gazişehir Gaziantepspor sis ve yağmur altında çalıştı
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası’nda sürdüren Gazişehir Gaziantep, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.04 Ağustos 2019 Pazar 16:05
Yeni sezon hazırlıklarını Düzce Topuk Yaylası’nda sürdüren Gazişehir Gaziantep, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yoğun yağmur ve sis altında yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon çalışmalarıyla sürerken, ana bölümünde ise gruplar halinde çift kale maç gerçekleştirildi.
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