Gazişehir Gaziantep'e stoper takviyesi
- Gaziantep ekibi, Ulaş Zengin ile 5 yıllık sözleşme imzaladı01 Ağustos 2019 Perşembe 15:32
GAZİANTEP (AA) - Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep, stoper Ulaş Zengin'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Altay forması giyen Ulaş Zengin ile 5 yıllık anlaşmaya varıldı.
22 yaşındaki stoperle resmi sözleşmenin imzalandığı duyurulan açıklamada, "Genç yıldız adayı Ulaş Zengin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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