Lige verilen milli maç arası cuma günü sona eriyor. Peki, Gazişehir Gaziantep Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Açılış maçı hangisi?

Profesyonel futbol liglerine milli maç arası verildiği için Süper Lig'de 4. hafta 13 Eylül 2019'da start alacak. Haftanın açılış maçı Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanacak. Peki, Gazişehir Gaziantep Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Gazişehir Gaziantep Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kalyon Stadı'nda oynanacak Gazişehir Gaziantep Beşiktaş maçı saat 20.00'de başlayacak. Zorlu mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Futbolseverler mücadeleyi beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilecek.

Gazişehir Beşiktaş maçının biletleri cep yakıyor!

Gaziantep Kalyon Stadı'nda 14 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak olan maçın biletleri www.passo.com.tr adresinden satışa sunuldu. Zorlu karşılaşmanın normal bilet fiyatları 100 lira ile 750 lira arasında satışa sunulurken kadın ve öğrenci taraftarlara yönelik bilet fiyatları ise 30 lira ile 250 lira arasında değişiyor. Kalyon Stadı'nda Beşiktaş taraftarına ayrılan misafir takım tribününün bilet fiyatı ise 130 lira olarak açıklandı.