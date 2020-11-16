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Aktüel Gazipaşa-Alanya, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin pandemi önlemleri sertifikasını aldı
Aktüel

Gazipaşa-Alanya, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin pandemi önlemleri sertifikasını aldı

TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül: - "Havacılık pandemiden en fazla etkilenen, aynı zamanda da yeni düzenlemelere en hızlı adapte olan sektörler arasında yer alıyor. Gazipaşa-Alanya'da çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri tam olarak hayata geçirdik"

Yeniakit Publisher
2020-11-16 14:15:25 -
Gazipaşa-Alanya, Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin pandemi önlemleri sertifikasını aldı

İSTANBUL (AA) - Gazipaşa-Alanya Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World) tarafından oluşturulan ve pandemi önlemlerini belirleyen ACI Havalimanı Sağlık Sertifikası'nı aldı.

TAV Havalimanları'ndan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türkiye'de ve yurt dışında işlettiği havalimanlarını pandemi döneminde güvenli seyahat için ACI World tarafından oluşturulan program kapsamında sertifikalandırıyor.

Bu kapsamda bu yılın 10 ayında 235 bin yolcuya hizmet veren Gazipaşa-Alanya Havalimanı da ilgili kriterleri karşılayarak ACI Havalimanı Sağlık Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

TAV'ın 6 ülkede işlettiği 11 havalimanı da ACI Havalimanı Sağlık Sertifikası'nı alacak. Bugüne kadar Gazipaşa-Alanya'nın yanı sıra Ankara Esenboğa, Makedonya Üsküp, Tunus Enfidha ve Monastir, Suudi Arabistan Medine ve Hırvatistan Zagreb havalimanları akreditasyon sürecini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Gazipaşa Genel Müdürü Ekrem Akgül, havacılıkta sektörün doğası gereği tüm dünyada geçerli olan sıkı düzenlemeler bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, havacılık pandemiden en fazla etkilenen, aynı zamanda da yeni düzenlemelere en hızlı adapte olan sektörler arasında yer alıyor. Gazipaşa-Alanya'da çalışanlarımızın ve yolcularımızın sağlığını korumak üzere otoritelerin belirlediği önlemleri tam olarak hayata geçirdik. Türkiye'deki havalimanlarımızda SHGM tarafından yayınlanan Havaalanı Pandemi Tedbirleri Sertifikasyonunu aldık. Haziran başından bu yana da yolcularımıza sorunsuz bir şekilde hizmet veriyoruz."

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