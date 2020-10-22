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Aktüel Gaziosmanpaşa'da şüpheli ölüm
Aktüel

Gaziosmanpaşa'da şüpheli ölüm

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:46:03 -
Gaziosmanpaşa'da şüpheli ölüm

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Karlıtepe Mahallesi Göztepe Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katından kötü koku gelmesi üzerine bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla eve girdi. Ekipler evde Erdal Ersoy'un (63) cesediyle karşılaştı.

Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Ersoy'un uzun süre önce hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerinin ardından Ersoy'un cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.


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