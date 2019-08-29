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Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan halk otobüs dehşet saçtı

Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan halk otobüsü 3 araca çarptıktan sonra bir apartmanın girişinde bulunan dükkana vurarak durdu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:38
Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan halk otobüs dehşet saçtı

Gaziosmanpaşa’da kontrolden çıkan halk otobüsü 3 araca çarptıktan sonra bir apartmanın girişinde bulunan dükkana vurarak durdu. Olayda 6’sı otobüs yolcusu toplam 9 kişi yaralandı


Edinilen bilgilere göre kaza, saat 10.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi üzerinde meydana geldi. 36 ES hat numaralı Esentepe Mahallesi - Beyazıt seferini yapan otobüs, iddiaya göre gaz pedalının takılması üzerine kontrolden çıktı. Otobüs önce bir çöp kamyonuna, ardından bir minibüse ve son olarak da 34 ELK 35 plakalı lüks bir otomobile çarptı. İlerlemeye devam eden halk otobüsü, bir apartmanın girişindeki dükkana çarparak durabildi. Kazada büyük panik yaşayan otobüs yolcuları, camları kırarak kendilerini dışarı attı. Otobüs yolcularından bazıları kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, şoför ise araç içerisinde sıkıştı.


İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüsten çıkan hafif yaralı 6 yolcu, ilk müdahalelerin ardından hastaneye sevk edildi. Otobüsün çarptığı bir yaya ve dükkan sahibi de sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri otobüsün şoför mahallinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için ise uzun uğraşlar verdi. Kurtarılan şoför de ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan toplam 9 yaralanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, ekiplerin çalışmasıyla otobüs de kaldırılarak çekildi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:38
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