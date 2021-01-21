Gazinocular kralının oğlu Mehmet Aslan'dan annelere ‘Atatürk maskeli’ saygısızlık

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda annesi ile olan fotoğrafı altında küfür eden şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına tepki göstererek "45 gündür anam hastanede. Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım, Bakan olsam ne yazar. Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım". dedi. Soylu'nun bu sözlerini hedef alan Gazinocular kralı Fahrettin Aslan’ın İYİ Partili oğlu Mehmet Aslan, algı operasyonu yaptı.



‘Atatürk’ maskeli saygısızlık

MHP’den ayrılarak HDP ile iş tutan İYİ Parti’ye geçen Mehmet Aslan, Bakan Soylu’nun annesine yapılan hakarete tepki göstermesini diline dolayarak, “Atatürk’ün annesi Zübeyde hanıma küfredenler mahkemeye bile çıkmıyor. Gerçekten bakan olsan ne yazar?” ifadelerini kullandı. ‘Atatürk maskeli’ palavraya sığınarak saygısızlığa imza atan Aslan, Bakan Soylu’nun annesine yapılan hakareti meşrulaştırmaya çalıştı.

Kendi genel başkanı da bir anne

Öte yandan Atatürk'ün annesi üzerinden Süleyman Soylu'nun annesini örnek göstererek bütün annelere saygısızlık yapan Mehmet Aslan, genel başkanı da bir 'anne' olan Meral Akşener'in liderliğindeki İYİ Parti ekibinde yer alıyor.