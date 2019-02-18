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Gazinin protez bacağı judo sevdasına engel olamadı

- Hakkari'de vatani görevini yaptığı sırada katıldığı operasyonda bir bacağını kaybeden Erzurumlu gazi Halil İbrahim Artut, gönül verdiği judoda hakem olarak mindere çıkıyor- Judo hakemi Halil İbrahim Artut:"Protez insana hiçbir zaman engel değildir. Kendimi engelli olarak görmüyorum. Judo maçlarına çıktığımda psikolojik olarak çok rahatlıyorum"- Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz:"Halil İbrahim'in yaşadıklarını unutup hayata yeniden judoyla bağlanması bizi de çok mutlu ediyor"

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:55
Gazinin protez bacağı judo sevdasına engel olamadı


ORDU (AA) - HAYATİ AKÇAY - Hakkari Çukurca'da 1998 yılında vatani görevini yaptığı sırada katıldığı operasyonda bir bacağını kaybeden Erzurumlu gazi Halil İbrahim Artut (45), tutkunu olduğu judoda hakem olarak mindere çıkıyor.

Judoyla 1982 yılında tanışan 45 yaşındaki Artut, bir süre sonra milli takıma kadar yükselmeyi başardı.

Milli takım forması altında katıldığı birçok ulusal ve uluslararası şampiyonada dereceler elde eden Artut, 1998'de jandarma komando er olarak Hakkari Çukurca'da silah altına alındı.

Vatani görevi sırasında Kuzey Irak'ta katıldığı operasyonda mayına basan Artut, sağ bacağını diz altından kaybetti.

GATA'da tedavi gören ve yaşamını bacağına takılan protezle sürdüren gazi Halil İbrahim Artut, judodan asla vazgeçmedi. Artut, tedavisinin tamamlanmasının ardından judo hakemi olarak mindere döndü.

Hakem olarak müsabakalara çıkan Artut, Ordu'da düzenlenen Okul Sporları Türkiye Judo Şampiyonası'nda da görev aldı.


- Yaşam sevinciyle herkese örnek oluyor


Yakasındaki gazilik rozeti ve protez bacakla başarılı maçlar yöneten Artut, yaşam sevinciyle herkese örnek oluyor.

Üç çocuk babası Artut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bacağının protez olmasını hiçbir zaman engel saymadığını söyledi.

Bacağını kaybettikten sonra psikolojik olarak çok destek gördüğünü anlatan Artut, "Başta federasyon başkanımız Sezer Huysuz olmak üzere tüm judo camiasının büyük desteğini gördük. Gördüğüm bu destekle mindere geri döndüm." diye konuştu.


- "Maçlara çıktığımda psikolojik olarak çok rahatlıyorum"


Artut, azimli kişilerin her şeyin üstesinden geleceğini vurgulayarak, "Protez insana hiçbir zaman engel değildir. Kendimi engelli olarak kabul etmiyorum. Gaziyim. Hayatı da seviyorum. Yaşamak çok güzel. Özellikle judo maçlarına çıktığımda psikolojik olarak çok rahatlıyorum." ifadelerini kullandı.

Yurt dışında da müsabakalara çıktığını belirten Artut, "Psikolojik destek olduğu zaman engelliler ya da gaziler için hayat çok kolay." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi Artut, kendisi gibi engellilere tavsiyede bulunarak, "Öncelikle her şeyin Allah'tan olduğuna inansınlar ve her şeyde azim etsinler. Azim eden insan her şeyi başarır." şeklinde görüş belirtti.


- Hedefi uluslararası hakem olmak


Hedeflerinin başında uluslararası hakem olmanın geldiğine dikkati çeken Artut, "Onun için uğraşıyorum. İnşallah İngilizce'yi biraz daha öğrenirsem uluslararası hakem sınavına gireceğim. Bu konuda federasyon başkanımız ve MHK üyelerimiz oldukça destek veriyor." diye konuştu.

Artut, judoda protez bacakla maç yöneten tek hakem olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"Protezle maç yönetmek ilk başlarda zor oldu. Allah'ın yarattığı ile kulun yaptığı bir olmaz ama insan belirli bir zamandan sonra protez kullandığını unutuyor. Maçlara öyle odaklanıyorsunuz ki protez olduğunu unutuyorsunuz. Bu, tamamen insanın hayata bakışıyla alakalı bir olay."

Artut, maç yönetirken protezinden çoğu kez sporcuların haberdar olmadığını ve protezi gördüklerinde şaşırdıklarını dile getirdi.


- Huysuz: "Hakemimiz bizim için çok değerli"


Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, gazi Halil İbrahim Artut'un kendileri için çok değerli bir hakem olduğuna işaret ederek, "Yaşanan olay elbette üzücü. Olmasaydı daha iyiydi ama böyle bir şey olup da judoyla hayata tutunması, kendisinin minderde hakemlik yapması ve duruşuyla herkese örnek olması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Halil İbrahim Artut'un azmi ve çalışkanlığı ile işini en güzel şekilde yapmaya çalıştığını aktaran Huysuz, "Halil İbrahim'in yaşadıklarını unutup hayata yeniden judoyla bağlanması bizi de çok mutlu ediyor. Biz kendisine gösterdiği azim dolayısıyla teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Huysuz, federasyon olarak gazi Halil İbrahim Artut'a her konuda destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:55
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