Gazilik haklarımız seçim öncesi verilsin

Muhammet Kutlu Ankara

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) esas aldığı 1953 yılında yürürlüğe giren 1053 Sayılı Nizamname yüzünden, aldıkları yaralar ve uzuv kayıpları santimle ölçülerek milimetrik farklarla gazilik haklarından mahrum kalan yaklaşık 20 bin gazi, seçimden önce malul gazilik haklarına kavuşmak istiyor.

Yıllardır mağdur gazilerin sesi olan Akit’e konuşan Malul Sayılmayan Gaziler Derneği Genel Başkanı Halil Pulant, “Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ilgili makamlara haklarımızın seçimlere kadar verilmesi çağrısında bulunuyoruz. Sorunun çözümü için Milliyetçi Hareket Partisi tarafından 2018 yılında büyük bir adım atıldı. 2018 yılında yapılan seçim öncesinde partinin seçim beyannamesinde bu sorunun çözüleceği dile getirildi. Bu mesele birçok kere Devlet Bahçeli ve milletvekilleri tarafından mecliste ve diğer mecralarda gündeme geldi, kanun teklifi verildi. En son grup toplantısında Devlet Bahçeli tekrar bu meseleden bahsetti. Bu sorunun kalıcı olarak çözümlenmesi gerektiğini dile getirdi. Malul Sayılmayan Gaziler olarak bizler yıllardır her kesimin haklı gördüğü bir mesele için mücadele ediyoruz. Ancak mağduriyetimiz halen devam ediyor. Seçim öncesinde bu sorunun çözülmesi ve kahramanlarımızın onuruna kavuşmasını bekliyoruz” dedi.

El ve ayakları çaprazlama kopmadığı için gazi olamadılar

Terörle Mücadele Sırasında Yaralanıp Gazi Sayılmayanlar Derneği Genel Başkanı Atilla Polat ise şunları söyledi: “20 bin vatan evladı, terörle mücadele sırasında yaralanıp, sağlığını kaybettiği halde SGK’nın uyguladığı 1953 yılından kalma köhne 1053 Sayılı Nizamname yüzünden gazilik haklarına bir türlü kavuşamıyor. Arkadaşlarımız arasında vücudunda 400, 500 şarapnel parçası taşıyan, beyninde şarapnel parçası bulunan, vücudunda hayati tehlike yüzünden çıkarılamamış mermilerle yaşamak zorunda olanlar da var. Ama 1053 Sayılı Nizamname’nin aradığı vücut bütünlüğünün bozulmaması, el ve ayakların çaprazlama kopmuş olmaması gibi şartları taşımadıkları için gazi sayılmıyorlar. Vücutlarındaki şarapnel parçaları yüzünden ağır metal zehirlenmesi nedeniyle hayatlarını kaybediyorlar. Aile kuramıyor, kursalar da çalışamadıkları için ailelerine bakamıyorlar. Büyük psikolojik buhran yaşıyorlar. MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM Grup toplantısında bir kez daha ‘terörle mücadelede yaralanıp gazi sayılmayanların haklı talepleri kalıcı olarak çözülmelidir’ çağrısı yaptı. Bahçeli’ye şahsım ve üyelerim adına teşekkür ediyorum. Bu siyaset üstü mağduriyetin seçimden önce ivedilikle çözülmesini tüm mağdur gaziler sabırla bekliyor.”