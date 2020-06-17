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Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 10:35:05 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 33 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 33 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 250 gram uyuşturucu madde, 223 kök Hint keneviri, 5 ruhsatsız tabanca, 17 mermi, 4 ruhsatsız tüfek ve iki kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 33 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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