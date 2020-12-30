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Aktüel Gaziantep'te tüfekle gasp yapan 4 zanlı tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te tüfekle gasp yapan 4 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 21:56:03 -
Gaziantep'te tüfekle gasp yapan 4 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te av tüfeğiyle yaraladıkları kişinin cep telefonunu gasbeden ve yakalanan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Tekstilkent Mahallesi'nde H.A'yı av tüfeğiyle yaraladıktan sonra cep telefonunu gasp eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 4 şüphelinin kimliğini belirledi.

Adreslerinde gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Basınla paylaşılan görüntülerde, 4 zanlının H.A'yı tüfekle yaralama ve sonrasında kaçma anı yer alıyor.



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