Gaziantep’te trafik magandası dehşeti: Tartıştığı sürücüyü saniyelerce yumrukladı

Gaziantep'te bir şahsın, trafikte tartıştığı başka bir şahsı aracında otururken defalarca darp ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Mücahitler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 sürücü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası sürücülerden biri aracından inerek diğer sürücüsü aracından defalarca darp etti. Darp anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde, araç içerisindeki şahsa defalarca yumruk atılma anları ise dikkat çekti. Görüntülerin devamında olayın araya giren diğer vatandaşlar tarafından sonlandırılması da yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.