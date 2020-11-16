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Aktüel Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası
Aktüel

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-16 15:24:27 -
Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a ilişkin davada yargılanan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz yargılanan Yunus Kenan B. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek Suriye'ye gittiğini ancak terör örgütüne katılmadığını öne sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın Suriye'ye geçerek terör örgütü DEAŞ'a katıldığını, silahlı faaliyette bulunduğunu belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Yunus Kenan B'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Heyet, ayrıca sanığın ikametgahında ruhsatsız tabanca ele geçirilmesiyle ilgili 1 yıl 6 ay hapis ve para cezasına hükmederek cezayı erteledi.

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