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Gündem Gaziantep'te terör operasyonu
Gündem

Gaziantep'te terör operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-21 22:38:00 -
Gaziantep'te terör operasyonu

Gaziantep'te terör örgütü PKK/PYD'ye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalar kapsamında, terör örgütü PKK/PYD'ye adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanırken diğerleri ise serbest bırakıldı.

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