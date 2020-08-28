Gaziantep'te tarımsal sanayi yatırımları genişliyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2016 yılında temeli atılan ve daha çok tarımsal alanda faaliyet gösterecek olan organize sanayi bölgesinde iki fabrika üretime başladı.

İslahiye-Nurdağı Çevre Yolu Leçe mevkisinde 2016 yılında 857 dönüm arazi üzerinde yapımına başlanan organize sanayi bölgesinde yatırımlar hayata geçiyor.



Tamamlandığında 40'a yakın fabrikada yaklaşık 3 bin kişinin istihdam edileceği bölgede iki fabrika üretime geçti.

Tıbbi pamuk üretimine başlayan fabrikanın Müdürü Mehmet Ünsaçarer, gazetecilere, tam kapasiteyle çalıştıkları fabrikada 65 kişinin istihdam edildiğini söyledi. Çalışanların tamamının yöre insanlarından oluştuğunu vurgulayan Ünsaçarer, istihdama katkı sunduklarını, ihracat yaparak da ülke ekonomisine artı değer kattıklarını belirtti.

Yaklaşık iki ay sonra iplik üretimi alanında faaliyete geçecek fabrikanın İşletme Genel Müdürü Mahmut Erim Kavakçı da ilk etapta 200 işçi istihdam edilecek tesiste, tam kapasiteye geçildiğinde 500 kişinin çalışacağını söyledi.

Kavakçı, salgın sürecine rağmen yatırıma devam ettiklerini anlatarak, "Salgın sürecinde en büyük katkıyı kamu bankalarının sağladığı destek oldu. Teşviklerin büyümesi, kapsamının genişlemesi bizim için artı bir faktör oldu. Salgın sürecinde yatırım yapıyoruz. Bu tamamen devletin öncülüğünde olan bir yatırım. Biz de buna karşı ihracatı artırmak, istihdamı artırmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

İslahiye Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Mustafa Kemal Güneş de altyapı çalışmalarının tamamen bittiği bölgede iki fabrikanın faaliyete geçmesinin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek diğer tesislerin de zaman içerisinde açılacağını sözlerine ekledi.