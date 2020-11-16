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Aktüel Gaziantep'te spor antrenmanlarına Kovid-19 düzenlemesi
Aktüel

Gaziantep'te spor antrenmanlarına Kovid-19 düzenlemesi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 12:05:47 -
Gaziantep'te spor antrenmanlarına Kovid-19 düzenlemesi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında müsabakası olan branşlar hariç salgının yayılım hızının yavaşlatılması için antrenmanların 1 ay süreyle durdurulmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gaziantep İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Davut Gül başkanlığında toplanarak, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün genelgesini görüşerek bir dizi karar aldı.

Bu kapsamda vatandaşların yoğun olarak bulunduğu toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içme yasağı getirildi.

Kurul, ayrıca "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, il ve ilçe spor merkezleri ve altyapı antrenmanları (müsabakası olan branşlar hariç) salgının yayılım hızını azaltmak amacıyla 1 ay süreyle durdurulmasına" da karar verdi.

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