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Aktüel Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Aktüel

Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-29 13:26:59 -
Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Eyyup Yıldırım, (51) alacaklı olduğu kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi tarafından Aydınlar Mahallesi Oto Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine çağrıldı.

Yıldırım, iş yerine geldiğinde buradaki 3 kişiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından gruptaki bir kişi, Yıldırım'a tabancayla ateş etti. Şüpheliler daha sonra araçlarına binerek bölgeden kaçtı.

Esnafın haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Yıldırım'ın yaşamını yitirdiği belirledi.

Eyyup Yıldırım'ın cenazesi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini alan polis ekipleri, 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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