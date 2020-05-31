  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-31 11:10:58 -
Gaziantep'te otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla 7 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobil ve motosiklet çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 5 otomobil, bir pikap, bir minibüs ve 3 motosikleti çalan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarından kimliklerini tespit ettiği 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Basın mensuplarıyla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin çaldıkları araçları kullanmaları yer alıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı