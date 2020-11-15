  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 701 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 701 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-15 13:31:00 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 701 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 701 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 701 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 23 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 445 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Büyük gün yarın! KKTC'de halk heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Gündem

Büyük gün yarın! KKTC'de halk heyecanla Başkan Erdoğan'ı bekliyor

KKTC, yarın adaya gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı bekliyor. Açılışı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek olan KKTC Acil D..
Partililer ayaklandı! İYİ Parti'de istifa sesleri
Siyaset

Partililer ayaklandı! İYİ Parti'de istifa sesleri

İstanbul İl Başkanlığı önünde toplanan İYİ Parti üyesi bir grup, yaptıkları basın açıklamasıyla yönetime istifa çağrısı yaptı. İstifa slogan..
Papa Francis'in hesabından teşhirci modele beğeni
Dünya

Papa Francis'in hesabından teşhirci modele beğeni

Çocuk istismarıyla gündemden düşmeyen Katolik Kilisesi'nde bu sefer beğeni skandalı patlak verdi. Kilise'nin ruhani lideri olan Papa Francis..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay