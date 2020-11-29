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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 693 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 693 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-29 09:45:19 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 693 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine aykırı hareket eden 693 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 621 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler karantina hükümlerine aykırı davranan 22 kişi hakkında da işlem yaptı.

Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 20 yaş altındaki 46, 65 yaş üstündeki 4 kişiye idari işlem yapan ekipler, ayrıca denetlenen 556 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

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