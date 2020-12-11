  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 672 kişiye ceza kesildi
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 672 kişiye ceza kesildi

Yeniakit Publisher
2020-12-11 09:14:56 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 672 kişiye ceza kesildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 672 kişiye ceza verildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimler kapsamında 296 kişiye sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ekipler, karantina hükümlerine aykırı davranan 6, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 370 kişiye de idari para cezası kesti.

Ayrıca, denetlenen 272 iş yerinde olumsuzluğa rastlanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak
Gündem

Diyanet’ten Cuma Namazı kararı: Tüm camilerde yapılacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, ülkedeki kuraklık nedeniyle yarın eda edilecek olan cuma namazı sonrası tüm camilerde yağmur duası yapılacağını d..
Yunanistan’da beklenen oldu! Zor kararı sonunda verdiler
Dünya

Yunanistan’da beklenen oldu! Zor kararı sonunda verdiler

Ekonomik kriz nedeniyle zor günler geçiren Yunanistan, antik ve modern çağa ait eserlerin başka ülkelerdeki müzelere kiralanması konusunu Yu..
Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik
Dünya

Yapay zeka casusluğu! Ülke duyurdu: İki diplomatı sınır dışı ettik

Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi, casusluk suçlamasıyla iki Rus diplomatını sınır dışı etti.

Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay