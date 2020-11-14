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Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 647 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 647 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-14 08:59:22 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 647 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 647 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 647 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 20 kişiye idari işlem yapılırken, denetlenen 443 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

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