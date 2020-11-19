  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 551 kişiye ceza
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 551 kişiye ceza

Yeniakit Publisher
2020-11-19 09:04:45 -
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerine uymayan 551 kişiye ceza

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 551 kişiye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün 551 kişi hakkında sosyal mesafe ve maske takma kurallarını ihlal etmeleri nedeniyle cezai işlem uygulandı.

Ayrıca karantina hükümlerine aykırı davranan 17 kişi hakkında idari işlem yapılırken, denetlenen 290 iş yerinde ise olumsuzluğa rastlanmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hastaneye kaldırılan eski başbakan yoğun bakıma alındı
Gündem

Hastaneye kaldırılan eski başbakan yoğun bakıma alındı

Eski Başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Yıldırım Akbulut, hastaneye kaldırıldı.

Mike Pompeo'nun Rüstem Paşa Camisi ziyaretinde dikkat çeken Ayasofya ayrıntısı
Dünya

Mike Pompeo'nun Rüstem Paşa Camisi ziyaretinde dikkat çeken Ayasofya ayrıntısı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun çok tartışılan İstanbul ziyaretinde neden Ayasofya yakınında bulunan Rüstem Paşa Camisi'ni ziyaret etti..
İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı
Gündem

İstifa eden İYİ Partili Yavuz Temizer canlı yayında bombaladı! İP Genel Sekreteri Poyraz'ın gıkı çıkmadı

İYİ Parti'deki FETÖ iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan eski İYİ Partili Yavuz Temizer katıldığı televizyon programında partiyle ilgil..
Satılık 2010 model Citröen Nemo
Satılık 2010 model Citröen Nemo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay