  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te Kovid-19 nedeniyle terhisleri ertelenen 120 asker ailelerine kavuştu

Yeniakit Publisher
2020-05-31 10:48:46 -
Gaziantep'te Kovid-19 nedeniyle terhisleri ertelenen 120 asker ailelerine kavuştu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alayı ile 2. Zırhlı Tugay Komutanlığında vatani görevlerini yapan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen 120 asker ailelerine kavuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın 31 Mayıs’ta terhislerin, 5 Haziran'da celplerin başlamasını planladıklarını açıklamasının ardından ilçede konuşlu 106. Topçu Alayı ile 2’nci Zırhlı Tugayındaki 120 asker terhis oldu.

Garnizon önünde bekleyen aileler, yaklaşık 30 gün sonra yakınlarına kavuşmanın heyecanını yaşadı. Garnizondan çıkan askerlerle hasret gideren yakınları "Vatan sağ olsun" dedi.

Aileler, garnizondaki misafirhaneye dezenfekte işlemi sonrası alındı, maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi.

Kimi aileler yakınlarının terhis mutluluğuyla lokum dağıtırken kimileri de garnizon önünde fotoğraf çektirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı